Erbaaspor çıkışta!

AJANSSPOR-

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig 4.Grup’ta Yeni Amasyaspor’la girdiği mücadeleyi kazanarak play-off turuna yükselen, orada da Karaderespor’u 1-0’la geçerek TFF 3.Lig’e yükselen Erbaaspor Necdet Emre Özbayer yönetiminde doludizgin ilerliyor.

Özbayer yönetiminde 14 maçta 23 puan toplayan Erbaaspor 2.Lig’e yükselme iddiasını sürdürüyor.

Tokat ilinin Tokatspor'la birlikte iki profesyonel takımından biri olan Erbaaspor son 6 maçta topladığı 11 puanla play-off sınırına yükseldi. 19 gol yiyerek 3.Lig tüm gruplarda en az gol yiyen 5 takımdan biri olan Mavi- Beyazlılar ayağa oynadıkları futbolla da keyif veriyor.