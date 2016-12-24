Böyle futbolcular da var!

Bayrampaşaspor’un eski futbolcularından Mesut Balkan’ın büyük jesti.

2013-2014 sezonunda kırmızı-yeşilli takımın kalesini koruyan Mesut Balkan, eski yönetimin alacaklarını vermediği için başvurduğu Türkiye Futbol Federasyonu'dan (TFF) gelen paranın 20 Bin TL’lik kısmını Bayrampaşaspor'a iade etti. 29 yaşındaki tecrübeli kaleci, TFF Hukuk Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu';nun aldığı karar gereği kanunen kendisine ödenen paradan 20 Bin TL’yi fazla olduğu gerekçesiyle Bayrampaşaspor Başkanı Yalçın Sırakaya’ya teslim etti.

İki sezondan beri 2. Lig ekibi Kahramanmaraşspor’un kalesini koruyan Mesut Balkan yaptığı açıklamada, “Ben Bayrampaşaspor ile belli bir ücrete anlaşmıştım. Ancak geçmişteki yönetim o sezonki alacaklarımı vermeyince TFF’ye başvurmuştum. TFF Hukuk Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun aldığı karar gereği kanunen bana ödenen paranın 20 Bin TL’lik fazla olan kısmını Bayrampaşaspor’a iade ettim. Ben sadece anlaştığımız ücret olan ve hakkım olanı istedim. 20 Bin TL olan fazla kısmını almam hem kulübe ihanet hem de benim yapıma terstir. Bu kulübün ekmeğini yiyenlerin Bayrampaşaspor’a ihanet etmemesi gerektiğini düşündüğüm için hakkım olmayan parayı iade ettim” diye konuştu.

Bayrampaşaspor Başkanı Yalçın Sırakaya ise yaptığı açıklamada, "Sezon başında Barış Çetin ve Hayrullah Akyel de aldıkları paranın 50’şer Bin TL’lik kısmını kulübe iade etmişlerdi. Şimdi de Mesut Balkan kardeşimiz 20 Bin TL iade etti. Kendisini bu anlamlı ve takdir edilecek davranışından dolayı tebrik ediyorum. Mesut ahlaklı bir sporcu olmanın en güzel örneğini sergilemiştir” diyerek kendisine teşekkür etti.

Bayrampaşaspor Sportif Direktörü Mehmet Kalemci ve Teknik direktör Murat Şenvardar da anlamlı davranışından dolayı eski kalecileri Mesut Balkan’ı tebrik etti.