Denizli BSBK'da giden gidene!

Spor Toto 3.lig 3.Grupta mücadele eden sezonun ilk yarısını 13 puanla düşme hattında tamamlayan Denizli BBSK’da 13 futbolcu ile yollar ayrıldı, kalan 12 futbolcudan 3 isimde ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Sebahattin ALP / DENİZLİ (Özel Haber)

Kırmızı beyazlılarda daha önce gönderilen 5 futbolcudan sonra 8 futbolcu daha kulüpten ayrıldı. 1 haftada toplam 13 futbolcunun kulüple ilişiği kesildi.

Sol bek Hüseyin Civelek, orta saha oyuncuları Önder Akdağ, Samet Albayrak, Mazlum Güneş, Bilal Çebi sol açık Nurullah Dağaşan, sağ kanat oyuncusu Feyyaz Yaşar, stoper Barış Gök kulüpten ayrıldı. Daha önce kaptan Fatih Yiğen, İbrahim Şahin, Emrehan Köroğlu ve Murat Kan ve Mert Danışmaz ile yollar ayrılmıştı.

Kırmızı beyazlılar Teklnik Direktör Ali Beykoz nezaretinde Doğan Seyfi Atlı Stadı’ndaki dünkü çalışmayı 3’ü kaleci olmak üzere toplam 12 futbolcu ile yaptı. Kalan 12 futbolcudan üç kişinin de ayrılmak istediğini yönetimle paylaştığı öğrenildi.