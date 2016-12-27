Sakarya transfere start verdi!

Spor Toto 3.Lig 3.Grup takımlarından Sakaryaspor transfere start verdi.

Yeşil-Siyahlılar Erzurumspor ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Fahri Tatan ve Keçiörengücü ile yollarını ayıran golcü oyuncu Coşkun Yılmaz ile anlaşmaya vardı. İki oyuncunun Sakaryaspor kampına katılması bekleniyor. Fahri Tatan Mavi-Beyazlı formayla 11 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Coşkun Yılmaz ise Keçiören'de 11 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.