Şok! Takımda 6 kişi kaldı!

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta ilk yarıyı hayal kırıklığı ile kapatan ve düşme hattına giren Denizli Büyükşehir Belediyespor’da, 5 futbolcunun da ayrılmasıyla kulüpte sadece 6 futbolcu kaldı.

Sebahattin ALP / DENİZLİ (Özel Haber)

Son olarak Kaleci Yavuz Özkan, futbolcular İsmail Baydil, Şahin Şafakoğlu, Gökhan Köseoğlu ve Mustafa Murat Uslu’nun kulüple ilişiği kesildi. Kulüpte sadece Hasan Demir, Amaç Ulaş Bayram, Eren Kurtulmuş, Burak Yılmaz, Ali Helvacı ve Denizlispor’dan kiralık olarak gelen kaleci Hüseyin Altıntaş kaldı. Ali Helvacı’nın da ayrılmak istediği öğrenildi.

Sezona 8 iç transfer, 18 dış transfer olmak üzere 26 futbolcuyla başlayan kırmızı beyazlılar da, futbolcuların sezon başından bu yana maç başı parası alamadığı alacaklarından feragat karşılığı bonservislerinin verildiği öğrenildi.

BBSK’nın Denizlispor’un pilot takımı olacağı ve yeni yönetim oluşturularak, Denizlispor çatısı altında U21 takımındaki futbolcularla, aynı isimle veya başka bir isimle lige devam edeceği uzun süredir Denizli’de konuşulmaktaydı.

Denizli BBSK’dan ayrılan futbolculardan Özer Kutlu, Darıca Gençlerbirliği, Nurullah Dağaşan ise Karacabey Birlikspor ile anlaştı.