Denizli BBSK ismi tarihe karıştı!

Spor Toto 3. Lig 3. Grupta mücadele eden ve 1980 yılında kurulan Denizli Büyükşehir Belediyespor ismi tarihe karıştı. Bundan böyle farklı bir isimle, yönetimsel olarak Denizlispor çatısı altında hizmet verecek olan takımın yeni yönetimi, renkleri ve ismi için 11 Ocak 2017 tarihi için Genel Kurul Kararı alındı.

Sebahattin ALP (DENİZLİ)

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan; Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün tüm yönetim kadrosunun mevcut Denizlispor yönetimi tarafından belirlenecek isimlerden oluşacağını ve yeşil siyahlı kulübün belirleyeceği program doğrultusunda faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.

Son 3 yıldır sürekli kulübün satılması yönünde teklifler aldıklarını söyleyen Zolan, “İyi paralar teklif ettiler ama kulübü bu şekilde vermeye gönlüm razı olmadı. Bizim istediğimiz Denizli’nin evlatlarının futbol oynayacağı bir kulüp olmasıydı. Koşulların olgunlaşmasını bekledik. Şimdi zamanı geldi” dedi.

Zolan; "Zaten kamuoyu da uzun süredir bunu istiyordu. Artık iki koldan yürümenin kimseye bir faydası olmadığı rahatlıkla görülebiliyor. Bu durum zaman zaman farklı algılara da neden oldu. Artık söze, izaha gerek kalmadı. Kongre kararı alındı” diye konuştu.

İki kulübün statü gereği aynı yönetim altında birleşemeyeceğini de belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yeni kulübün adı ve renkleri üzerine bir konuşma gerçekleşmediğini; isim konusunda da ortak bir çalışmanın yürüyeceğini söyledi.

Zolan; “Bu takımda yeni gençler yetişsin istiyoruz. 26 amatör branşı, biz yeni bir kulüp kurarak sürdüreceğiz. Ama futbol tek elden yürüyecek. Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay bu birleşme konusunda ısrarcı oldu. Uzun süredir bizden talep ediyordu. Arzu edilen birleşme oldu” diye konuştu.

Denizli BBSK’da tüm futbolculara transfer döneminin açılmasından önce durumun anlatıldığını giden futbolcularla da helalleşildiğini söyleyen Başkan Zolan, "Kimsenin bir kuruş alacağı kalmadı. Tek kuruş borcumuz olmadan kulübü devrediyoruz. Teknik heyet ve transferler konusunda yeni yönetim belirleyici olacak. Bu birleşmenin neden daha önce yapılmadığına gelince; Denizlispor son 5-6 sezondur ligde kalma mücadelesi veriyordu. Sportif başarı bir türlü gelmedi. Bu sezon şartların uygun olduğunu düşündük. Son 3-4 yıldır gönlümden birleşme geçiyordu. Belediyelerin profesyonel kulüplerin, yarışmacı kulüplerin içinde olmasını doğru bulmuyorum. Bundan sonra burası başarılı bir okul olsun” dedi.

Urkay: Yıllardır istiyordum

Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay ise birleşmeyi yıllardır talep ettiğini belirterek; “Bu birleşme Denizli futbolunu daha üst noktalara taşıyacaktır. Zamanla göreceğiz. Bizim yol haritamız belli. Altyapıya dayalı bir modelimiz var. Buna göre yeni bir takım kurulacak. Takımın ligde bulunduğu konumun bir önemi yok. Biraz hızlı çalışacağız ve transfer yapıp hazırlık sürecini başlatacağız. Öncelikli hedefimiz bu takımı ligde tutmak. Kulübün Denizlispor’un altyapısı olmasını istiyoruz. Denizli’nin çocuklarının profesyonelliğe geçişte kullanacakları bir kulüp haline getireceğiz” diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ruşen Uzunoğlu ise 12 yıldır yöneticisi olduğu ve son beş yılında başkanlık yaptığını belirterek; “11 Ocak’ta görevim resmen bitiyor. Altyapı olarak hizmet etmemiz çok daha iyi olacaktır. Hedefim bu görevden kurtulmaktı. Bir türlü fırsat olmadı. Sağlık sorunlarım nedeniyle görevi bırakmak istiyordum. Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Sorunlu bir kulüptük. Şimdi son 7-8 yıldır futbolcularından tek bir şikayet bile almamış kulübüz. Hiç dosyamız yok. Herkesle helalleşerek ayrıldık. Denizli’nin adını asla bir olumsuzlukla andırmadık. Hayırlı olsun” dedi.