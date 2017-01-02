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Erzinspor'dan kadroya takviye
02 Ocak 2017 , 18:11
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Spor Toto 3.Lig 1.Grup takımlarından Erzin Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
3 Lig ekibi, en son Kahramanmaraşspor'da forma giyen Cüneyt Çelik, Medipol Başakşehir U21 takımından Serhat Akyün, Etimesgut Belediyespor'dan Yücel Candemir ve Çine Madranspor'da Emre Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Öte yandan, Erzinspor 3. Lig 1. Grup'ta 24 puanla 9 sırada yer alıyor.
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- Spor Toto 3.Lig 3.Grup
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