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Sakaryaspor golcü oyuncunun peşinde!

Tarih04 Ocak 2017 , 13:28

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Sakaryaspor golcü oyuncunun peşinde!

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Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Sakaryaspor'da teknik direktör Tuncay Şanlı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor.
Sezonun ikinci yarısı gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen Yeşil-Siyahlılar 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Bodrumspor'da başarılı bir ilk yarı geçiren Mümin Aysever'i kıskacına aldı. 29 yaşındaki santrfor oyuncu Bodrumspor'da 18 maçta 15 gol kaydetti. Öte yandan, Sakarya temsilcisi ligde 32 puanla 3. sırada yer alıyor.

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