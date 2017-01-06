Altay Abdülkadir ile anlaştı

Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımı Altay, ara transfer döneminde 5'inci takviyeyi Sakaryaspor'dan golcü Abdülkadir Akyıldız ile anlaşarak yaptı.

3. Lig 3. Grup'ta zirve yarışı veren Sakaryaspor'da ilk yarıda 17 maçta görev alan genç santrfor 5 kez rakip fileleri sarstı. Altay'ın, Sakaryaspor'a bonservis ücreti ödeyeceği, 23 yaşındaki futbolcunun 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Geçen sezon Pendikspor ve İnegölspor'da kiralık olarak forma giyen Abdülkadir, 2'nci Lig'de 56 maçta 13 gol, 3'üncü Lig'de 79 karşılaşmada 31 gol kaydetti. Kupada ise 8 randevuda 2 defa fileleri sarstı.

Son transfer oldu

Genç golcüyü birçok kulübün istediğini ancak Abdülkadir'in kendilerini tercih ettiğini dile getiren futbol direktörü Özden Töraydın, "Abdülkadir'le birlikte ara transferi kapattık. Başka bir takviye yapmayı düşünmüyoruz. Orta sahaya bir isim daha alabilirdik, ancak vazgeçtik. Forvetlerimiz Murat Uluç, Hüsamettin ve Hasan'dan memnunuz, ama Abdülkadir de üst düzey bir oyuncu" dedi. Altay dana önce Kastamonuspor'dan stoper Murat Türkkan, Denizli BŞB'den sağ bek Mustafa Murat Uslu, Sivas Belediyespor'dan kaleci Serkan Demirol ve Altınordu'dan orta saha Muhammed'i kadrosun katmıştı.

(DHA)