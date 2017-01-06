Spor Toto 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Orduspor kongreye gidiyor.

Daha önce kongre kararı alan ancak yönetimin onaylamadığı kongre kararı netleşti. Orduspor Kulübü Derneği’nin Olağanüstü genel kurul toplantısı 21.01.2017 cumartesi günü saat 10:00’da Durugöl Mahallesi Vali Kemal Yazıcıoğlu Orduspor Tesislerinde yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 28.01.2017 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacak.

(Ordu Olay)