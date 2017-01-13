Denizli BBSK aynı isimle devam

Yapılan olağanüstü kongrede, tüzük değişikliği ile ismi ‘Denizli Futbol Akademispor’ olarak değişen ve renkleri kırmızı beyaz olarak aynı kalan Denizli Büyükşehir Belediyespor’un, yasal işlemler tamamlanıncaya kadar, 3-4 hafta daha ligde aynı isimle mücadele edeceği açıklandı.

Sebahattin ALP /DENİZLİ (Özel Haber)

Denizli’de 1980’de kurulan ve 10 yıldır başkanlığını Ruşen Uzunoğlu’nun yaptığı Denizli BBSK’da yeni başkan Denizlispor yönetiminden istifa eden Ufuk Eren oldu. Olağanüstü Kongrede Eren’in yönetiminde Ali Nalbant, Erkan Kök, Turgut Akyol ve Tuncay Polat yer aldı. Kulübün yeni başkanı Ufuk Eren, “ Yeni kulübümüz hayırlı olsun. Hep birlikte yöneteceğiz. Tüm kararları Denizlispor yönetimi ile birlikte alacağız” dedi. Denizli BBSK’da menajerliğe ise Akademi Ligi Genel Koordinatörü Kudret Iştın getirildi. Iştın, altyapıdaki görevinin yanı sıra menejerlik görevini de üstlendi.

Profesyonel kulüp “Denizli Futbol Akademi Spor Kulübü” bünyesinde kalırken Denizli BBSK bünyesinde ki diğer amatör branşlar için, yeni isimle dernek kurulacak. Kulüp idari ve yönetimsel anlamda Denizlispor kulüp binasında olacak. Futbolcular ve teknik heyet ise Bahçelievler İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde ki eski tesislerde kalacak. Yemekler, Denizlispor Kulübü’nden gelecek. Antrenmanlar Gümüşler ve Başkarcı Statlarında yapılacak. Maçlar Doğan Seyfi Atlı Stadı’nda oynanacak. Akreditasyon işlemleri tamamlanıncaya kadar maçlara, eski yöneticiler Akın Çelik, Mehmet Teke ve eski delegasyon ekibi çıkacak.

Kadro şekillendi 22 kişi oldu

Denizli BBSK bünyesine gelen futbolcularda netleşti. A Takımdan gelen 9 isim: Osman Kaya, Hüseyin Atakan Üner, Erhan Güney, Alperen Yazıcı, Emre Sağlık, Şefik Can Erel, Ramazan Tarık Ergut, Yüksel Çelik ve Onur Deniz Kurt.

U21’den ise 4 amatör futbolcu geldi: Osman Keçelioğlu, İsmail Dinçer, Yunus Teke ve Yavuz Kaygısız.

U19 takımından gelen 2 amatör futbolcu ise: Kadir Kurt, Hakan Can Durdu.

Yapılan 3 transfer ise şöyle: Denizlispor altyapısından yetişen ve Karacabey Birlikspor’da oynayan sağ bek Emin Can Konuk, Bergama Belediyespor’dan santrafor Gökhan Aydıngül, 12 Bingölspor’dan stoper Göktuğ Uzunoğlu.

Denizli BBSK’nin ilk yarıda ki kadrosundan 4 isim kaldı. Bunlar, Burak Yılmaz, Emrehan Köroğlu ve Denizlispor’dan kiralık gelen kaleciler Amaç Ulaş Bayram ve Hüseyin Altıntaş oldu.