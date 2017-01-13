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Denizli BBSK'da İsmet Kamak dönemi
13 Ocak 2017 , 20:10
Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Denizli Büyükşehir Belediyespor, teknik direktörlük görevi için İsmet Kamak ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezonu Kardemir Karabükspor'da geçiren Kamak, şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı.
İsmet Kamak kimdir?
*2000 yılında Gençlerbirliği altyapısında Antrenörlüğe başladı,
*2001-2004 yılları arasında İstanbulspor'da, 2004-2005 sezonunda Malatyaspor'da Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yaptı.
*2005 yılında Diyarbakırspor'da Oğuz Çetin'in yardımcılığını yaptı.
*2006 yılında K.Karabükspor'da görev aldı.
*2007 Çubukspor'da teknik direktörlük yaptı.
*2008-2014 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nda UEFA Antrenör Eğitimcisi(TUTOR) olarak görev aldı.
*2014 yılında Antalyaspor'da Hami Mandıralı'nın Yardımcılığını yaptı.
2015-2016 sezonunda K.Karabükspor'da Yardımcı Antrenör olarak görev aldı. UEFA PRO Lisans sahibi.
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