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Orduspor darmadağın!
15 Ocak 2017 , 16:08
AJANSSPOR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup 18. hafta mücadelesinde Bayrampaşa ile Orduspor karşılaştı. Çetin Emeç Stadı’nda oynanan maçı ev sahibi Bayrampaşa 6-1 kazanmayı bildi.
Mücadelede Murat Şenvardar ve öğrencilerine 3 puanı kazandıran golleri 7. dakikada penaltıdan Furkan Çil, 20 ve 52. dakikalarda Bülent Kocabey, 71. dakikada Polat Güren, 74. Dakikada Fahri Genç ile 81. dakikada Yasin Öztop kendi kalesine kaydetti.
Alınan bu farklı galibiyetin ardından Bayrampaşa 31 puanla 7. Sıraya yükseldi. Son dönemlerde ciddi sıkıntılarla boğuşan Orduspor ise 11 puanla 17. sırada kaldı.
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