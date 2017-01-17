Tuncay ve Aurelio'dan destek!

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sakaryaspor Kulübü'nün desteğiyle SAÜ Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, bir gösteri maçı düzenlendi.

Gösteri maçına, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, yardımcısı Mehmet Aurelio, bazı Sakaryasporlu futbolcular, öğretim üyeleri ve adliye çalışanları katıldı.

Gerçekleştirilen maçta iki takım oyuncuları, 54 numaralı kırmızı ve beyaz formalar giyerken, karşılaşma öncesi şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun başlama vuruşuyla başlayan ve renkli görüntülere sahne olan gösteri maçı, 7-7 berabere sona erdi.

Karşılaşmayı izleyen Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, maçın sonunda her iki takıma kupa ile madalyalarını verdi.

Bu arada, maçın ardından Tuncay Şanlı'ya doğum günü sürprizi de yapıldı.

- "Farkındalık oluşturma konusunda iyi bir organizasyon"

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Elmas, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadele konusunda topluma duyarlılık katmak amacıyla böyle bir proje başlattıklarını söyledi.

Projeye Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio ve Sakaryasporlu bazı oyuncular ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Ercan'ın da destek verdiğini anlatan Elmas, "Farkındalık oluşturma konusunda iyi bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Gelen herkese teşekkür ederim. İnşallah bu örnek ve devam eden bir proje olur." diye konuştu.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı da uyuşturucu madde bağımlılarına karşı bir mesaj vermek istediklerini dile getirerek, "Çok da güzel oldu. Bundan sonra daha fazla etkinlik yapıp, bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü gençlerimizi spora yönlendirme ve maddeden kurtarma adına bu organizasyonlar çok önemli." ifadelerini kullandı.