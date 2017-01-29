Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto 3.Lig 3.Grup

Sakaryaspor 3 hafta sonra güldü!

Tarih29 Ocak 2017 , 15:17

Yorum

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta Düzyurtspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Son 3 haftada galibiyetle tanışamayan Sakaryaspor, kötü gidişe Trabzon'da dur dedi. Mücadeleyi Sakaryaspor 3-2'lik skorla kazandı.

(Detaylar birazdan)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto 3.Lig 3.Grup HaberleriTüm Spor Toto 3.Lig 3.Grup Haberleri

me