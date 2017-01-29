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Sakaryaspor 3 hafta sonra güldü!
29 Ocak 2017 , 15:17
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta Düzyurtspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Son 3 haftada galibiyetle tanışamayan Sakaryaspor, kötü gidişe Trabzon'da dur dedi. Mücadeleyi Sakaryaspor 3-2'lik skorla kazandı.
(Detaylar birazdan)
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