Denizli Akademi'de Kamak umutlu

Spor Toto 3. Lig 3. Grupta kötü gidişine Bergama Belediyespor karşısında da son veremeyen Denizli Akademi, 14 puanla son sıraya demir atarken, teknik direktör İsmet Kamak, gelecek için umutlu konuştu ve ligde kalacaklarını söyledi.

Haber: Sebahattin ALP / DENİZLİ (Ajansspor)

Ligdeki son galibiyetini 16.11.2016’da Orhangazispor’a karşı 2-1’lik sonuçla alan ve ardından 9 maçta 6 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 3 puan toplayabilen Denizli Akademi, paraşütsüz inişte.

5 deplasmandan sadece 1 puan getiren kırmızı beyazlılar sırasıyla Orduspor’a (1-0), Tarsus İdmanyurdu’na (4-0), 12 Bingölspor’a 1-0 yenildi. Muğlaspor ile (1-1) berabere kaldıktan sonra, Adliye’ye (2-0) mağlup oldu. İç sahada da yüzü gülmeyen Akademi, Diyarbekirspor ve Bayrampaşaspor ile (1-1) berabere kaldı. Maltepespor ve Bergama Belediyespor’a (1-0) yenildi.

Teknik direktör İsmet Kamak, rakibe göre tüm hazırlıklarını yaptıklarını ve nasıl oynadıklarını bilerek sahaya çıktıklarını hatırlatarak, “Çift santrforla oyuna başladık. Elimizden geleni yaptık ama saçma sapan bir golle yenik duruma düştük. Golden sonra oyun tıkandı. Şoklama yapıp 56’da Şefik ve Onur’un yerine Hakan Akman ile Hüseyin Atakan’ı oyuna aldım. Ancak 3. bölgede pozisyonları sonuçlandıramadık. Rakip futbolcuların küfürlerini yan hakem de duydu, biz de söyledik ama duymazdan geldi. Kırmızı kart görmeleri gerekirdi ama hakemler es geçti” dedi.

Kamak, ara transferde aralarına katılan isimlerin henüz takıma tam adapte olamadığını belirterek, uyum sorununu bir an önce atlatıp çıkışa geçmek istediklerini sözlerine ekledi.