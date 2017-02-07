Sakaryaspor'da Osman Özdemir dönemi!

3. Lig 2. Grup takımlarından Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Osman Özdemnir getirildi.

Afjet Afyonspor maçı sonrası görevine son verilen Teknik Direktör Tuncay Şanlı'nın yerine getirilecek isim netleşti. Başkan İsmail Gürses'in akşam yaptığı görüşmelerin ardından Sakaryaspor'un yeni hocası Osman Özdemir oldu.

Öte yandan; İlk maçına 30 Ekim'de Denizli BSSK karşısında çıkan Tuncay Şanlı o maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Genç teknik adam yeşil siyahlı ekiple 13 maça çıkarken 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.

3. Lig 3. grupta yer alan Sakaryaspor 21 hafta sonunda 36 puanla 4. sırada bulunuyordu.