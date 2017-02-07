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Tuncay Şanlı'ya büyük şok!
07 Şubat 2017 , 12:19
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AJANSSPOR- Sakaryaspor bu sezonun ortasında göreve getirilen Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Sakaryaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda dün Tuncay Şanlı ile yapılan görüşmeden sakaryaspor'un menfaatleri için bir kan değişimibne ihtiyaç olduğuna karar verilmiştir.
Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşarak kendisi ile yollarımız ayırdığımız kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunarız.
Tuncay Şanlı'ya bugüne kadar sakaryaspor'a verdiği hizmetlerden ötürü teşekkürlerimizi sunar, kariyerinde başarılar dileriz. "
İlk maçına 30 Ekim'de Denizli BSSK karşısında çıkan Tuncay Şanlı o maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Genç teknik adam yeşil siyahlı ekiple 13 maça çıkarken 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.
3. Lig 3. grupta yer alan Sakaryaspor 21 hafta sonunda 36 puanla 4. sırada bulunuyordu.
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