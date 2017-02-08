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Tuncay Şanlı'dan veda mesajı!
08 Şubat 2017 , 02:32
3. Lig 3. Grup takımlarından Sakaryaspor'da teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı. Beklenmedik ayrılık sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Şanlı sitem etti!
İlk maçına 30 Ekim'de Denizli BSSK karşısında çıkan Tuncay Şanlı o maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Genç teknik adam yeşil siyahlı ekiple 13 maça çıkarken 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.
3. Lig 3. grupta yer alan Sakaryaspor 21 hafta sonunda 36 puanla 4. sırada bulunuyordu.
Tuncay Şanlı'nın veda mesajı:
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