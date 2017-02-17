Kütahyaspor'da ayrılık yaşandı!

3. Lig 1. Grup ekiplerinden Kütahyaspor’da, teknik direktör Cevdet Uzunköprü ve ekibi ile yollar ayrıldı. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Kütahyaspor Yönetim Kurulu Cevdet Uzunköprü’den istifasını istedi.

Mehmet DEMİR – KÜTAHYA

Kütahyaspor’un başında çıktığı 20 karşılaşmada 11 mağlubiyet, 5 galibiyet ve 4 beraberlikle tam bir hayal kırıklığı yaşatan Cevdet Uzunköprü, peş peşe gelen başarısız sonuçların ardından yönetimin ve taraftarın tepkisini çekti.

Kütahyaspor’da göreve başladığı Karacabey Birlik maçından 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Uzunköprü, son karşılaşması olan Bayburt Özel İdaresi maçında da aynı skorla mağlup oldu.

Farklı mağlubiyet sonrası taraftarların ve yönetimin gözünde kredisini tüketen Cevdet Uzunköprü ile masaya oturan Kütahyaspor Kulübü Başkanı Ramazan Yıldırım, tecrübeli Teknik adamdan istifasını istedi. Karşılıklı anlaşmanın sonunda sözleşmesi fesh edilen Cevdet Uzunköprü ile yollar resmen ayrılmış oldu.

Ligde kalma mücadelesi veren Kütahyaspor, hafta sonunda ligin güçlü ekiplerinden Kocaelispor’u kendi sahasında konuk edecek.

Bu önemli karşılaşmada sahadan mutlak galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını belirten Kütahyaspor Kulübü Başkanı Ramazan Yıldırım, "Tüm hemşehrilerimizi bu önemli maçta takımımıza destek olmaya stada davet ediyorum” diyerek Kütahya halkına, takımlarına sahip çıkmaları mesajını verdi.

Birkaç teknik adamla görüşme halinde olduklarını belirten Yıldırım, takımı ligde tutabilecek yeni hoca ile Kocaelispor maçı öncesinde anlaşma sağlayacaklarını sözlerine ekledi.