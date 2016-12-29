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Arda Turan'dan transfer açıklaması
29 Aralık 2016 , 23:29
Milli futbolumuz Arda Turan, Çin'den teklif aldığı iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.
Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu, Murat Boz ve Acun Ilıcalı, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programına konuk oldu.
Milli futbolumuz Arda Turan, program sırasında transfer iddiaları üzerine önemli bir açıklama yaptı.
Yıldız oyuncu, Çin'den teklif aldığı iddialarıyla ilgili, "Çin'den teklif geldiği söyleniyor ama bize teklif yok. Yani bizim haberimiz olmaz böyle şeylerden. Kulüp konuşursa konuşur. Barcelona'dan çok memnunum. Onlar da memnun. 33 yaşıma kadar kontratım var" ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz ise, "Arda'ya Çin'e gel demem. O çok üst düzey oynuyor" dedi.
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