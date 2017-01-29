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Farfan Lokomotiv Moskova'ya...
29 Ocak 2017 , 16:17
Bir dönem Schalke'de forma giyen, son olarak Al Jazira tarafından serbest bırakılan Perulu futbolcusu Jefferson Farfan, bedelsiz olarak Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu.
Adı daha önce Galatasaray ile de anılan Perulu yıldız, geçen sezonun büyük bölümünü sakatlıklarla geçirmişti. Sahaya ancak 26. hafta itibariyle çıkabilen 30 yaşındaki oyuncu, sadece 3 kez 90 dakika sahada kalabildi.
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