Bursaspor'a şok!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Aydınspor 1923, Süper Lig temsilcisi Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Bursasporlu Merter sol arka adalesinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, 3 oyuncu değişiklik hakkını erken kullandığı için Bursaspor sahada 9 kişi mücadele etti. 44'te yeşil-beyazlı ekipte Joshua John ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Aydınspor 1923: 1 - Bursaspor: 0

Stat: Adnan Menderes

Hakemler: Koray Gençerler, Erdem Bayık, Bahtiyar Birinci

Aydınspor 1923: Evren Özyiğit, Ömer Karancı, İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Erdi Bakırcı, Reşo Akın (Dk. 21 Şamil Ünal), Gürcan Gözüm, Vedat Budak (Dk. 89 Ramazan Karaca), Oğuzhan Kayar, Berat Ali Genç, Mustafa Tahir Babaoğlu (Dk. 86 Emre Çelik)

Bursaspor: Mert Günok, Mert Örnek, Ertuğrul Ersoy, İsmail Konuk (Dk. 27 Merter Yüce), Aziz Eraltay, Bilal Kısa, Faty, John, Sinan Bakış (Dk. 46 Del Valle) , Sercan Yıldırım, Necid (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş)

Gol: Dk. 17 Reşo Akın (Aydınspor 1923)

Kırmızı kart: Dk. 44 John (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Mert Günok, Dk. 90+1 Aziz Eraltay (Bursaspor), Dk. 88 Berat Ali Genç, Dk. 90+1 Evren Özyiğit (Aydınspor 1923)

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Aydınspor 1923, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

17. dakikada Aydınspor 1923 öne geçti. Sol kanattan Vedat Budak'ın kullandığı köşe vuruşunda kale alanı yakındaki Reşo Akın, kafa ile topu ağlara gönderdi: 1-0.

Bursaspor'da ilk sarı kartını 38. dakikada gören John, 44. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bursaspor'da 57. dakikada sakatlanan Merter Yüce, oyuna devam edemedi. Yeşil-beyazlı ekip, 3 değişiklik hakkını kullandığı için müsabakayı 9 kişi sürdürdü.

Karşılaşmayı Aydınspor 1923 1-0 galip tamamladı.

Aydınspor 1923'ten Vedat Budak, attıkları golden sonra formasını açarak, üzerinde 'Şehmus Özer' yazılı tişörtle, geçen gün trafik kazasında hayatını kaybeden Amed Sportif Faaliyetler Takım Kaptanı Şehmus Özer'i andı.

Akhisar Belediyespor'un 5 puanla lider durumda bulunduğu G Grubu'nda, dörder puana sahip Bursaspor ikinci, Aydınspor 1923 üçüncü, 3 puanlı Ümraniyespor ise son sırada yer aldı.