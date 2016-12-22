Fenerbahçe'nin kupada yüzü güldü!

::Notlar::

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Spor Toto 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dick Advocaat, kupada son oynadıkları Amed Sportif Faaliyetler maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe'de, Amed Sportif Faaliyetler karşısında maça ilk 11'de başlayan Yiğithan Güveli ve Ramazan Civelek'in yerine İsmail Köybaşı ve Martin Skrtel forma şansı buldu.

Sarı-lacivertli ekipte bu sezon 7 futbolcu, 3 kupa maçına da ilk 11'de başladı. Fabiano, Neustaedter, Salih Uçan, Ozan Tufan, Fernandao, Chahechouhe ve Stoch, Gençlerbirliği ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarının ardından Menemen Belediyespor karşısında da sahaya ilk 11'de çıktı.

Menemen Belediyespor'da forma giyen eski Fenerbahçeli Gökhan Ünal, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

İzmir'deki soğuk havaya rağmen Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı.

Menemen Belediyespor: 0 - Fenerbahçe: 1

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Sönmez

Menemen Belediyespor: Amir Güren, Murat Erdemir (Dk. 84 Tayfur Emre Yılmaz), Veli Çetin, Efe Karaoğlu, Yasin Güreler, Mustafa Şen, Mert Hakan Yandaş (Dk. 76 Gökhan Ünal), İbrahim Dağaşan, Ertuğrul Arslan, Erman Kılıç (Dk. 66 Ahmet Arı), Abdullah Topkara

Fenerbahçe: Fabiano, Savaş Polat, Skrtel, Neustadter, İsmail Köybaşı, Stoch, Ozan Tufan, Abdurrahman Canlı (Dk. 90 Yiğithan Güveli), Chahechouhe, Salih Uçan, Fernandao

Gol: Dk. 22 Fernandao (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 49 Stoch, Dk. 54 Savaş Polat, Dk. 84 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 69 Veli Çetin (Menemen Belediyespor)

::Maçtan dakikalar::

8. dakikada Erman Kılıç'ın ceza alanı dışında attığı sert şutta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

21. dakikada ceza alanı içinde Salih Uçan, Erman Kılıç'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi. 22'nci dakikada penaltıyı kullanan Fernandao, takımını 1-0 öne geçirdi.

Müsabakanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada hızlı gelişen Menemen Belediyespor atağında, ceza alanı içinde Mert Hakan'ın şutunda top, kaleci Fabiano'dan döndü. Erman Kılıç'ın tekrar kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Fabiano bir kez daha uzaklaştırdı. Ev sahibi ekipte son olarak Abdullah'ın vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.

74. dakikada Yasin'in sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Ahmet Arı'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

78. dakikada Savaş Polat'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topla buluşan Fernandao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.