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"Futbolcularımla gurur duydum"
22 Aralık 2016 , 16:42
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Aydınspor 1923'ün teknik direktörü Göksel Özdemir, "Güzel bir futbol ortaya koyan futbolcularımla gurur duydum." dedi.
Özdemir, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, takım olarak kupada zorlu rakiplerle oynadıklarını, hem ligde hem de kupada kulüplerine yakışan bir mücadele göstermeye çalıştıklarını kaydetti.
Bursaspor gibi güçlü bir takım karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Özdemir, "Güzel bir futbol ortaya koyan futbolcularımla gurur duydum. İnşallah izleyenler de beğenmiştir. Mütevazı bir takımız, bu görüntümüzü sürdüreceğiz. Taraftarlarımıza, herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
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