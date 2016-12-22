Kızılcabölükspor Teknik Direktörü Hasan Şermet, Trabzonspor ile karşılaşmalarının takımları adına önemli bir tecrübe olduğunu belirtti.

Skorun kötü olduğuna ve iki takım arasında kalite farkı bulunduğuna dikkati çeken Şermet, şöyle konuştu:

"Ligde kötü olabilir ama sonuçta karşımızdaki Trabzonspor. Basit ve temassız oynamak istedik. Futbolcularımız elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Oyuncularımızın üst ligleri benimsemeleri için burada olan takımlarla oynamaları ve bu ortamı görmeleri gerekiyor. Bu bakımdan kupa bizim için iyi bir tecrübe oldu. Skor çok önemli değil. Türkiye'de bunu kimse yadırgamaz. Kupada gruplara kalmayı çok istiyorduk. Kızılcabölükspor 5-6 yıl önce amatördeydi. Bugün Avni Aker'de maç oynuyoruz. Bizim için bu çok önemliydi. Gelişim göstermeye devam etmek istiyoruz."