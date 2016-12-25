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Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta yayın programı
25 Aralık 2016 , 00:33
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Ziraat Türkiye Kupası'nde 4. haftanın yayın programı belli oldu.
27 Aralık 2016 Salı
12:00 24 Erzincanspor- Elazığspor (A Spor)
14:00 Kırklarelispor - Gaziantepspor (A Spor)
16:30 Sivasspor - Yeni Amasyaspor (A Spor)
18:30 Ç.Rizespor - Sancaktepe Bld. (A2)
20:30 Beşiktaş - Boluspor (A2)
28 Aralık 2016 Çarşamba
12:00 Darıca G.Birliği - Kayserispor (A Spor)
14:30 İnegölspor - Kasımpaşa (A Spor)
16:00 Atiker Konyaspor - Gümüşhanespor (A2)
17:00 Akhisar Bld.Spor - Ümraniyespor (A Spor)
18:00 Göztepe – M. Başakşehir (A2)
20:30 Tuzlaspor - Galatasaray (ATV)
29 Aralık 2016 Perşembe
14:30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler (A Spor)
16:00 Şanlıurfaspor - Osmanlıspor (A2)
16:30 Bursaspor - Aydınspor 1923 (A Spor)
18:00 Kızılcabölükspor - Trabzonspor (A2)
20:30 Fenerbahçe - Menemen Bld. (ATV)
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