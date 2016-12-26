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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı
26 Aralık 2016 , 10:51
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada 4. hafta maçları yarın, 28 Aralık Çarşamba ile 29 Aralık Perşembe günü oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
12.30 Anagold 24 Erzincanspor-Elazığspor (Erzincan 13 Şubat)
14.00 Kırklarelispor-Gaziantepspor (Kırklareli Atatürk)
16.30 Sivasspor-Yeni Amasyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
18.30 Çaykur Rizespor-Sancaktepe Belediyespor (Çaykur Didi)
20.30 Beşiktaş-Boluspor (Vodafone Arena)
28 Aralık Çarşamba:
12.00 Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor (Darıca İlçe)
14.30 İnegölspor-Kasımpaşa (İnegöl İlçe)
16.00 Atiker Konyaspor- Gümüşhanespor (Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)
18.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)
20.30 Tuzlaspor-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
29 Aralık Perşembe:
14.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Şanlıurfaspor-Osmanlıspor (Şanlıurfa GAP Arena)
16.30 Bursaspor-Aydınspor 1923 (Bursa Büyükşehir Belediye)
18.00 Kızılcabölükspor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)
20.30 Fenerbahçe-Menemen Belediyespor (Ülker)
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