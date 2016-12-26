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Boluspor, Beşiktaş maçına hazır
26 Aralık 2016 , 16:10
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Bolu ekibi, daha sonra kara yoluyla İstanbul'a hareket etti.
Boluspor'da Andre Santos, Anco Jansen, Emre Kılınç, Rydell Poepon ile sakatlıkları bulunan Erdi Yokuşlu ve Berat Tosun'un yanı sıra kart cezalısı Mamadou Diarra, İstanbul'a giden kafilede yer almadı.
Beşiktaş ile Boluspor arasında yarın Vodafone Arena'da oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.
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