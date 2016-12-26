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Talisca müjdeyi verdi!
26 Aralık 2016 , 18:29
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- Beşiktaş
AJANSSPOR- Ekim ayı sonunda oynanan Gençlerbirliği maçında ayak tarak kemiğinde kırık oluşan ve o günden bu yana resmi maçlarda süre alamayan Anderson Talisca, yarınki kupa maçıyla birlikte formasına kavuşuyor.
Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabı aracılığıyla "Döndüm" mesajı paylaşırken Boluspor karşısında forma giyeceğinin müjdesini verdi.
Talisca, 22 Aralık Perşembe günü Şehitlere yardım mücadelesinde de boy göstermişti.
Bu sezon 9 resmi maçta görev alan 22 yaşındaki oyuncu 5 gol 1 asistlik katkı yapmıştı.
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