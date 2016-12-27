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15'lik Gaziantepli gol attı!
27 Aralık 2016 , 16:04
AJANSSPOR - Gaziantepspor'un 1 Ocak 2001 doğumlu oyuncusu Serkan Bakan, Ziraat Türkiye Kupası maçında oyuna sonradan girerek gol kaydetti.
Gaziantepspor ile 11 Ocak 2016'da profesyonel sözleşme imzalayan 15 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonunda tek bir maça sonradan girmişti. Serkan, Gaziantepspor'un sahasında Trabzonspor'u 2-0 yendiği kupa maçında son 14 dakika şans bulmuştu.
Genç oyuncu, Gaziantepspor'un deplasmanda Kıkrkalrelispor'u 4-0 yendiği maçın 81. dakikasında Kolar'ın yerine oyuna dahil olurken; 83. dakikada takımının 4. golünü kaydetti. Serkan böylece A takım seviyesinde kariyerinin ilk golünü de atmış oldu.
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