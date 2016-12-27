24 Erzincan kapanışı güzel yaptı!

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında Elazığspor'u 3-2 yenen Anagold 24 Erzincanspor'un teknik direktörü Serdar Sabuncu, "Maça çok iyi hazırlandık, bu maçın ilk yarının finali olduğunu biliyorduk." dedi.

Sabuncu, maç sonrası yaptığı açıklamada, sahalarında konuk ettikleri Elazığspor karşısında gösterilen başarıdan dolayı teknik ekibe ve kulüp başkanı başta olmak üzere yönetime teşekkür ettiğini belirterek, kulüp olarak adeta aile ortamında çalıştıklarını söyledi.

Mutlu ve huzurlu çalışmalarının başarılarında büyük etkisi olduğunu söyleyen Sabuncu, Elazığspor maçına da bu motivasyon ile çıktıklarını anlattı.

Sabuncu, kendilerinin de bir oyun felsefelerinin olduğunu ifade ederek, "Oyunun güzelliklerini sunmaya çalışan oyun düşüncemiz var. Kim forma giyerse giysin o felsefenin dışına çıkmadan disiplinli şekilde taktik sisteme uyum sağlıyorlar. Ben herkesi kutluyorum. Bu galibiyeti de Erzincan halkına armağan ediyorum." diye konuştu.

Spor Toto 3. Lig'de mücadele ettiklerini ve lige ara verildiğini hatırlatan Sabuncu, "Maça çok iyi hazırlandık, bu maçın ilk yarının finali olduğunu biliyorduk." şeklinde konuştu.