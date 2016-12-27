Başakşehir garantileme peşinde!

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Göztepe ile karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk bölümünü lider kapatan turuncu-lacivertliler, Göztepe'yi mağlup ederek kupada 4'te 4 yapmayı ve gruptan çıkmayı garantilemeyi hedefliyor.

Grupta iki galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan İzmir ekibi Göztepe ise 6 puana sahip.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 6-2 kazanmıştı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Göztepe karşısında ligde az şans bulan oyuncularına görev vermesi bekleniyor.

Turuncu-lacivertli takımda, Hakan Özmert'in sakatlığı bulunuyor.

Göztepe ile Medipol Başakşehir arasında Bornova Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maçı, hakem Serkan Çınar yönetecek.