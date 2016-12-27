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Düelloyu Erzincanspor kazandı!
27 Aralık 2016 , 14:33
Anagold 24 Erzincanspor: 3 - Elazığspor: 2
Stat: Erzincan 13 Şubat
Hakemler: Emre Malok, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Salih Mazlum
Anagold 24 Erzincanspor: Bilal Atmaca, Ahmet Kaan Ergün, Zeynel Alkan (Dk. 76 Barış Şaffak), Atilla Aybars Garhan (Dk. 90 Enes Yılmaz), Cebrail Serçek, Sefa Küpeli, Emre Özkurt (Dk. 63 Volkan Özcan), Yasin Dülger, Safa Yıldırım, Ömer Serbest, Oğuz Küçük
Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Berk Yıldız (Dk. 87 Mehmet Zeki Tunç), Onur Güney, Ömer Yıldız, Yunus Gül, Ali Fırat Okur, Mehmet Yiğit, Hakan Esa (Dk. 90 Enes Batın Kaplan), Çağrı Ortakaya, Muhammed Akyıldız, Ömer Kara (Dk. 85 Onur Alsu)
Goller: Dk. 2 ve 82 Atilla Aybars Garhan, Dk. 38 Zeynel Alkan (Anagold 24 Erzincanspor), Dk. 28 Safa Yıldırım (Kendi kalesine), Dk. 48 Ömer Yıldız (Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Muhammed Akyıldız, Dk. 59 Yunus Gül, Dk. 83 Mehmet Yiğit (Elazığspor), Dk. 33 Sefa Küpeli, Dk. 83 Volkan Özcan (Anagold 24 Erzincanspor)
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında Anagold 24 Erzincanspor, Elazığspor'u 3-2 yendi.
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