Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez karşılaşmadan galip ayrılmanın mutluluğu yaşadıklarını bildirdi.

İkinci yarısı için transfere ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Üzülmez, "Transfere ihtiyacımız var. Kadro yapılanmasını iyi yapmamız lazım. Özellikle bazı mevkilerde çok fazla oyuncu var, bazı mevkilerde eksik olduğunu söyleyebiliriz. Başkanla konuşup bu yapılanmayı iyi yaparsak oyuncu gurubunu inandırırsak ki doğru işler yapmaya başladık." dedi.

Beşiktaş maçına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Üzülmez, Beşiktaş maçında takımın mantalite anlamında doğru işler yaptığına işaret etti.

Gaziantepspor'un ligde adından söz ettireceğine inandığını ifade eden Üzülmez, şöyle devam etti:

''Beşiktaş maçının ardından şahsıma yönelik tepkiler oldu. Tepkinin neden verildiğini de anlamadım. Şu anda ben Gaziantepspor'a geldiğimiz günden itibaren çarşıya çıkmadım. Gaziantepspor'un daha iyi olmasıyla ilgili elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün 14 yaşında 15 yaşında bir kardeşimizi sahaya sürdük ve gol de attı. Eleştiriye ben her zaman açığım. Bazı ön yargılı insanlar olabilir. Bu insanlar zaten sosyal medyada bir takım eleştiriler yapıyorlar.''



- "Evet ben Beşiktaşlıyım ancak..."



Taraftara takıma sahip çıkmaları konusunda çağrıda bulunan Üzülmez, konuşmasına şöyle devam etti:

''Ben bu taşın altına elimi soktum. Bu gemiye bindik. Bu gemi sadece İbrahim Üzülmez ile yürümez. Gazintepspor sadece İbrahim Üzülmez'in değildir. Gaziantepspor bu ülkenin en önemli camialarından ve lokomotiflerinden bir tanesidir. Evet ben Beşiktaşlıyım ama Beşiktaş maçı öncesinde oyuncuları nasıl motive ettiğimi en iyi bilenlerden biriyim. Bu sığ düşünceleri artık bir kenara bırakmak lazım."