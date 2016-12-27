F.Bahçe- Menemen maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe C Grubu 4. maçında Menemen Belediyespor'u Şükrü Saracoğlu Stadında konuk edecek. Saat 20.30 da başlayacak Fenerbahçe Menemen Belediyespor müsabakası Atv kanalından canlı yayınlanacak ve karşılaşmayı Volkan Bayarslan Yönetecek.

Belediyespor'u Şükrü Saracoğlu Stadında konuk edecek. Saat 20.30 da başlayacak Fenerbahçe Menemen Belediyespor müsabakası Atv kanalından canlı yayınlanacak ve karşılaşmayı Volkan Bayarslan Yönetecek.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçında Menemen Belediyespor'u konuk edecek. Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta ve Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Menemen Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçında Şükrü Saracoğlu Stadında karşı karşıya gelecek. 29 Aralık Perşembe günü saat 20.30 da başlayacak karşılaşma Atv kanalından canlı yayınlanacak ve karşılaşmayı Volkan Bayarslan Yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçında Fenerbahçe, deplasmanda Menemen Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı lacivertli ekip Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk galibiyeti aldı.



Fenerbahçe, deplasmanda Menemen Belediyespor'u 1-0 yenerek 3 puanla tanıştı. Sarı-lacivertlileri galibiyete taşıyan golü 22'nci dakikada Fernandao penaltıdan attı. Fenerbahçe kalesinde girdiği net fırsatları değerlendiremeyen Menemen Belediyespor ise 3 puanda kaldı.