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Gaziantep 'Ben de varım' dedi
27 Aralık 2016 , 16:40
Kırklarelispor: 0 - Gaziantepspor: 4
Stat: Kırklareli Atatürk
Hakemler: Süleyman Abay, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Kırklarelispor: Oğuzhan Bahadır, Davut Babur, Soner Birinci (Dk. 57 Ahmet Baykal), Muhammed Uğur Kalço, Barış Bakır (Dk. 72 Enis Çeliksu), Serkan Çalık, Celal Aras, Cemal İşleyen, Ahmet Devret, Salim Kaya (Dk. 46 Nazif Şener), Sedat Debreli
Gaziantepspor: Erten Ersu, Şenol Can, Emre Nefiz, Doğanay Kılıç, Orkan Çınar, Putsila, Kisliak, Alpay Koçaklı, Rajtoral (Dk. 77 Oktay Aydin), İlker Günaslan, Kolar (Dk. 82 Serkan Bakan)
Goller: Dk. 27 Alpay Koçaklı, Dk. 29 Kolar, Dk. 37 Orkan Çınar, Dk. 83 Serkan Bakan (Gaziantepspor)
Kırmızı kart: Dk. 48 Orkan Çınar (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Soner Birinci, Dk. 59 Barış Bakır, Dk. 90 Cemal İşleyen (Kırklarelispor), Dk. 43 Kisliak, Dk. 45 Doğanay Kılıç (Gaziantepspor)
KIRKLARELİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor deplasmanda Spor Toto 2. Lig takımlarından Kırklarelispor'u 4-0 yendi.
27. dakikada Gaziantepspor’dan Emre Nefiz, ceza sahası içerisinde Alpay Koçaklı’ya pas verdi. Kaleci Oğuzhan Bahadır ile karşı karşıya kalan Alpay Koçaklı, meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 0-1
29. dakikada Gaziantepspor’dan Doğanay Kılıç, topu sol kanatta bulunan Kolar’a aktardı. Kolar’ın şutunda, kaleci Oğuzhan Bahadır'ın elinden seken top filelerle buluştu.0-2
37. dakikada Kırklarelispor’dan Celal Aras'ın hatalı pası sonucu meşin yuvarlağı Orkan Çınar kaptı. Orkan'ın sağ çaprazdan şutunda top filelere gitti: 0-3
83. dakikada Alpay Koçaklı'nın pasında topla ceza alanı içinde buluşan Serkan Bakan, düzgün bir vuruşla skoru belirleyen golü attı: 0-4
Müsabaka, Gaziantepspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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