"Hocamdan forma bekliyorum"

Beşiktaş'ta sakatlığının ardından uzun bir süre sonra sahalara dönen futbolcu Aras Özbiliz, teknik direktör Şenol Güneş'ten forma beklediğini söyledi.

Beşiktaş'ın Boluspor'u 2-0 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Aras, şunları söyledi:

"Yılı iyi bir şekilde kapattığım için sevinçliyim. Taraftarlar benden formayı kapmamı bekliyor. Bunun bilincindeyim. Ben de hocamdan şans bekliyorum. Elimden geleni yapıyorum, herkesin bir şansı var, diye düşünüyorum. Elbette o şans bir gün gelecek. Şans gelince formayı kapacağım."