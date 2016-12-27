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"Hocamdan forma bekliyorum"
27 Aralık 2016 , 23:39
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- Futbol
- Ziraat Türkiye Kupası
- Beşiktaş
Beşiktaş'ta sakatlığının ardından uzun bir süre sonra sahalara dönen futbolcu Aras Özbiliz, teknik direktör Şenol Güneş'ten forma beklediğini söyledi.
Beşiktaş'ın Boluspor'u 2-0 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Aras, şunları söyledi:
"Yılı iyi bir şekilde kapattığım için sevinçliyim. Taraftarlar benden formayı kapmamı bekliyor. Bunun bilincindeyim. Ben de hocamdan şans bekliyorum. Elimden geleni yapıyorum, herkesin bir şansı var, diye düşünüyorum. Elbette o şans bir gün gelecek. Şans gelince formayı kapacağım."
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