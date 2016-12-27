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"İyi bir dönemden geçmiyoruz"
27 Aralık 2016 , 22:37
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AJANSSPOR- 2 aylık aranın tekrar sahalara dönen Talisca, 2-0 kazandıkları Boluspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Çok mutluyum. Zor bir dönem geçirdim. Sakatlığım boyunca herkes bana yardımcı oldu. Önemli olan iyi dönmekti."
"Şu anda iyi bir dönemden geçmiyoruz takım olarak, bunun farkındayım. Ama 2. yarıyla birlikte başka bir Beşiktaş görecekler. İyi bir takımız, iyi oyunculardan kuruluyuz."
"Bu sene çok iyi bir sene oldu. Kızım doğdu. Seneye için herkes mutluluklar diliyorum. İyi bir dönem olacak bizim için."
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