Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. maçında Sancaktepe Belediyespor'u 4-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, kupadaki sonuçları, sezonun ikinci yarısında Spor Toto Süper Lig maçlarına da yansıtmak istediklerini söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuncularını Türkiye Kupası'ndaki başarılı performansından dolayı tebrik ederek, "Kupada doludizgin gidiyoruz. Bu sonuçları ikinci yarıda lige yansıtmak istiyoruz. Sportif açıdan 2016 bizim için iyi geçmedi." diye konuştu.

Kamuoyunun bundan sonra yapacakları transferleri beklediğini vurgulayan Karaman, "Mutlak surette takıma katkı yapacak oyuncuları bir an önce işlemlerini bitirip almak istiyoruz. Şehre ve taraftarlara mahcup olmamamız gerekiyor. Bu işin bilincindeyiz. Kimse merak etmesin. Çaykur Rizespor gelişmekte olan takım olmanın yanında, hem transferlerle hem de alacağı skorlarla daha farklı ve alkışlanan bir takım olacaktır." ifadelerini kullandı.



- Sancaktepe Belediyespor cephesi

Spor Toto 3. Lig temsilcisi Sancaktepe Belediyespor'un teknik direktörü Hikmet Sevim ise tecrübeli bir takıma karşı farklı mağlup olduklarını söyledi.

Maçın son dakikalarında beklenmedik goller yediklerini belirten Sevim, "Tecrübeli takımlara karşı her zaman tedbiri elde tutmanız gerekiyor. Tecrübeli bir takıma karşı oyunun sonunu getiremedik ve sahadan farklı yenilgi ile ayrıldık. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilsek oyuna ortak olabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında bitime iki maç kaldığına değinen Sevim, "Gruplardan çıkma şansımız hala devam ediyor. İnegölspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanıp grubun nasıl şekilleneceğini bekleyeceğiz." şeklinde konuştu.