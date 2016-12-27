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Kupada günün sonuçları
27 Aralık 2016 , 23:12
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada 4. hafta maçları bu hafta oynanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında alınan sonuçlar:
27 Aralık Salı:
Anagold 24 Erzincanspor-Elazığspor: 3-2
Kırklarelispor-Gaziantepspor: 0-4
Çaykur Rizespor-Sancaktepe Belediyespor: 4-1
Beşiktaş-Boluspor: 2-0
28 Aralık Çarşamba:
12.00 Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor (Darıca İlçe)
14.30 İnegölspor-Kasımpaşa (İnegöl İlçe)
16.00 Atiker Konyaspor- Gümüşhanespor (Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)
18.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)
20.30 Tuzlaspor-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
29 Aralık Perşembe:
14.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Şanlıurfaspor-Osmanlıspor (Şanlıurfa GAP Arena)
16.30 Bursaspor-Aydınspor 1923 (Bursa Büyükşehir Belediye)
18.00 Kızılcabölükspor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)
20.30 Fenerbahçe-Menemen Belediyespor (Ülker)
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