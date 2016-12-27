Kupada günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada 4. hafta maçları bu hafta oynanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında alınan sonuçlar:

27 Aralık Salı:

Anagold 24 Erzincanspor-Elazığspor: 3-2

Kırklarelispor-Gaziantepspor: 0-4

Çaykur Rizespor-Sancaktepe Belediyespor: 4-1

Beşiktaş-Boluspor: 2-0

28 Aralık Çarşamba:

12.00 Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor (Darıca İlçe)

14.30 İnegölspor-Kasımpaşa (İnegöl İlçe)

16.00 Atiker Konyaspor- Gümüşhanespor (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

18.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)

20.30 Tuzlaspor-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

29 Aralık Perşembe:

14.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Şanlıurfaspor-Osmanlıspor (Şanlıurfa GAP Arena)

16.30 Bursaspor-Aydınspor 1923 (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.00 Kızılcabölükspor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

20.30 Fenerbahçe-Menemen Belediyespor (Ülker)