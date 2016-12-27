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Olcay Şahan'dan iddialı mesaj!

Tarih27 Aralık 2016 , 22:29

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Olcay Şahan'dan iddialı mesaj!

AJANSSPOR- Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Olcay Şahan, 2-0 kazandıkları Boluspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"2016'yı çok güzel geçirdik. Şampiyonluğu kutladık. Gruptan çıktık. Ligde iyi durumdayız. Şampiyonluğu yaşayacağımızı biliyoruz. Taraftarlarımıza mesajım şu: 2017'de 2016'daki yaşadıklarımızın hepsini tekrar yaşayacağız."

 

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