Paşa İnegölspor'a konuk oluyor..

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Spor Toto 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'la karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan lacivert-beyazlı ekip, İnegölspor karşısında kazanarak hem gruptan çıkma yolunda avantaj elde etmeyi hem de devre arasına moralli girmeyi hedefliyor.

Tarihinde ilk defa yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki ilk müsabakasında Spor Toto 3. Lig takımlarından Sancaktepe Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenen Kemal Özdeş'in öğrencileri, ikinci maçında ise Çaykur Rizespor'a 6-1 yenilmişti. Lacivert-beyazlılar, 3. karşılaşmada ise yarın karşılaşacağı İnegölspor'u sahasında 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Grubun puansız tek takımı İnegölspor ise sırasıyla Çaykur Rizespor'a 5-0, Sancaktepe Belediyespor'a 2-1 ve Kasımpaşa'ya 3-2 yenilmişti.

İnegöl İlçe Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Serkan Tokat yönetecek.