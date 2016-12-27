Rize'den 4 4'lük galibitet!

Ziraat Türkiye Kupası grup mücadelesinde Çaykur Rizespor, evinde Sancaktepe Belediyespor'u 4-1 mağlup etti ve kupada 4. galibiyetini aldı.

Çaykur Rizespor: 4 - Sancaktepe Belediyespor: 1

- Çaykur Rizespor, gruplarda bitime iki maç kala bir üst tura çıkmayı garantiledi

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 83 Oğuzhan Malcı), Ali Faez, Ümit Kurt, Furkan Şimşek (Dk. 46 Fink), Petrucci, Saadane, Recep Niyaz, Dhurgham İsmail, Oğuz Han Aynaoğlu, Atiemwen (Dk. 72 Muhammed Emin Balcılar)

Sancaktepe Belediyespor: Mehmet Doğan, Süleyman Olgun, İlker Avşar, Selim Kayacı, Gökhan Çetinus, Umut Koçin (Dk. 79 Nuri Kaya), İrfan Akgün (Dk. 62 Serkan Şirin), Caner Solmaz, Anıl Gir (Dk. 84 Umut Kıral), Bahadır Erol, Samet Akaydın

Goller: Dk. 7 Samet Akaydın (Kendi kalesine), Dk. 53 Ümit Kurt, Dk. 82 Saadane, Dk. 90 Petrucci (Çaykur Rizespor), Dk. 34 Selim Kayacı (Sancaktepe Belediyespor)

Sarı kart: Dk. 28 Gökhan Çetinus (Sancaktepe Belediyespor)



RİZE (AA) - Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. maçında Çaykur Rizespor, Sancaktepe Belediyespor'u 4-1 yendi.

Puanını 12'ye yükselten Rize temsilcisi, gruplarda bitime iki maç kala bir üst tura çıkmayı garantiledi.

7. dakikada Recep Niyaz'ın soldan ceza sahasına ortasında, Samet Akaydın'ın ters vuruşunda kaleci Mehmet Doğan kontrpiyede kalınca, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

34. dakikada Selim Kayacı'nın ceza sahası içerisinde yerden şutunda Ümit Kurt'a da çarpan top ağlara gitti: 1-1

53. dakikada Recep Niyaz sağ taraftan köşe vuruşunda topu ceza alanına ortaladı. İyi yükselen Ümit Kurt'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

82. dakikada ceza sahasında Ahmet İlhan'ın şutunda defansa çarpan topu takip eden Saadane'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Bu kez Petrucci'nin vuruşunda, savunmadan seken meşin yuvarlak Saadane'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun ikinci vuruşunda top filelere gitti: 3-1

90. dakikada Dhurgham İsmail'in ara pasında ceza sahasına giren Petrucci, bekletmeden yaptığı vuruşla takımını 4-1 öne geçirdi.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.