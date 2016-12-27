"Sınıfa kaldık.."

Boluspor Teknik Direktörü Fuan Çapa, 2-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fuat Çapa'nın sözleri şöyle;

Sahada istediğimiz futbol yoktu bugün. Bir önceki maçla aynı olmayacağını söylemiştim. Bugün bizim için zor olacağını biliyorduk. Önemli olan iyi bir şekilde konsantre olmaktı. Bunları başaramadık. 2. yediğimiz golden sonraki Yusuf'un net pozisyonu var. 2. golü yemeseydik sonuç olarak mutlu olacaktık ama oyun olarak mutlu olmayacaktık. Bizim gösterdiğimiz taktik anlaşında sınıfta kaldık.