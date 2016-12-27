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Sivasspor doludizgin!
27 Aralık 2016 , 19:32
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Sivasspor: 3 - Yeni Amasyaspor: 1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Temel
Sivasspor: Tolgahan Acar, Çağatay Çeken, İbrahim Öztürk, Ahmet Cebe, Erkan Kaş (Dk. 32 Tunahan Nazlı), Yiğit İncedemir (Dk. 46 Adem Koçak), Bayram Balduk (Dk. 67 Berkan Ercan), Leandro, Muhammed Furkan Işık, Beykan Şimşek, İbrahim İşçi
Yeni Amasyaspor: Rasim Mutlu, Kaan Yüksel, Ali Fırat Horasan, Muhammet Emin Gül, Barış Baltürk, Ergin Kankal, Ahmet Turan Solak, Muhammed Emin Bakan, Fatih Sultan Semiz (Dk. 63 Aslan Gök), Metin Kurt (Dk. 52 Batınay Ak), Engin Gülle (Dk. 83 Hayrullah Yusufoğlu)
Goller: Dk. 42 (Penaltıdan) ve Dk. 57 Leandro, Dk. 46 Muhammed Furkan Işık (Sivasspor), Dk. 90+1 Batınay Ak (Yeni Amasyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Muhammed Emin Bakan, Dk. 43 Engin Gülle, Dk. 60 Ergin Kankal, Dk. 61 Barış Baltürk (Yeni Amasyaspor), Dk. 23 Yiğit İncedemir, Dk. 55 Bayram Balduk, Dk. 89 Tunahan Nazlı (Sivasspor)
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda TFF 1. Lig temsilcisi Sivasspor, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeni Amasyaspor'u 3-1 yendi.
16. dakikada sağdan ceza alanına giren Çağatay'ın şutunda, yan direkten oyun alanına dönen meşin yuvarlağı, savunma uzaklaştırdı.
42. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Ahmet Cebe, Ali ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Leandro, topu filelere göndererek, Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.
46. dakikada soldan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren Muhammed Furkan Işık'ın son çizgiye inmeden yaptığı vuruşta, kaleci Rasim'e de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0
57. dakikada kaleci Tolgahan'ın degajında, defansın arkasına sarkan Leandro, kalesini terk eden Rasim'den kurtardığı meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 3-0 yaptı.
61. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Beykan, Barış ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca karşılaşmanın hakemi ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Tunahan'ın vuruşunda direkten oyun alanına dönen topu Yeni Amasyaspor savunması uzaklaştırdı.
90+1. dakikada Batınay'ın ceza alanı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1
Karşılaşma, ev sahibi Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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