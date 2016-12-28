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''Amacımız kazanmak sonra farkı...."
28 Aralık 2016 , 19:03
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. haftasında 3-0 kazandıkları Gümüşhanespor maçında, hedefledikleri sonucu elde ettiklerini söyledi.
Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gümüşhanespor mücadelesinin, gruptaki iddialarını sürdürmek ve liderliği almak için önemli olduğunu vurguladı.
Maçın ilk gole kadar ortada geçtiğini belirten Kocaman, "Doğal olarak ikinci golden sonra oyunda kırıldılar. Ondan sonra rahat oynamayı ve farkı artırmayı başardık. Amacımız, önce kazanmak sonra farkı artırabilmekti, bunu başardığımız için mutluyum." diye konuştu.
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