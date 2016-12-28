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Aslan 2 sezonda bir bunu yapıyor!

Tarih28 Aralık 2016 , 23:09

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Aslan 2 sezonda bir bunu yapıyor!

AJANSSPOR - Ziraat Türkiye Kupası'nın son 3 sezonda müzesine götüren Galatasaray son beş sezonda kupada alt lig takımlarına karşı aldığı yenilgilerle dikkat çekti.

Galatasaray 2012-13 sezonu Türkiye Kupası 5. turunda sahasında konuk ettiği dönemin 1. Lig ekibi 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek kupaya veda etmişti. 

Galatasaray, kupayı müzesine götürdüğü 2014-15 sezonunda ise G Grubu 3. maçında konuk ettiği 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Amed Sportif'e 2-0 yenilmekten kurtulamamıştı. 

Galatasaray 2 sezon sonra da 2. Lig Kırmızı Grup'ta son sırada yer alan Tuzlaspor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

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